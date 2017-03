14 pa na dawit sa pork barrel scam, sinibak ng Ombudsman

Latest News as of 4:08PM



Labing-apat na indibidwal pa ang sinibak sa serbisyo ng Office of the Ombudsman na dawit sa kasong pork barrel scam na kinasasangkutan ni dating Senador Jinggoy Estrada.

Kabilang sa mga pinasisibak sa serbisyo dahil sa kasong conduct prejudicial to the best interest of the service, grave misconduct at dishonesty ang Deputy Chief of Staff ni dating Senador Jinggoy Estrada na si Pauline Therese Mary Labayen, Director General ng Technology Resource Center Antonio Ortiz, National Livelihood Development Corporation President Gondelina Amata at National Agribusiness Paralegal Victor Roman Cacal at sampung iba pang opisyal at kawani ng NABCOR, NLDC at TRC.

Si Labayen at Senador Estrada ay nililitis sa kasong pork barrel scam o ang umano’y paghokus-pokus sa Priority Development Fund (PDAF) ng dating senador noong 2007 hanggang 2009.

Bukod sa pagsibak sa serbisyo, ipinag-utos din ni Ombudsman Carpio-Morales na hindi na pwedeng pumasok sa numang government service ang mga nabanggit na indibidwal.

Para naman sa mga hindi na aktibo sa gobyerno, pinagbabayad sila ng Ombudsman ng multang katumbas ng isang taon nilang sahod.