12 BAGON NG MRT MAY CRACK!

Aalamin ng Senado kung bakit hindi pa rin pumapasada hanggang ngayon ang mga bagong bagon ng Metro Rail Transit-3 (MRT-3) na binili ng gobyerno sa China upang makahakot ng mas maraming pasahero sa nasabing ruta.

Isinampa ni Sen. Nancy Binay ang Senate Resolution No. 304 matapos makatanggap ng report na hindi na mapapakinabangan ang mga bagong dating na bagon at 12 sa kanila ay mayroon pang mga crack.

“An inquiry to this matter is necessary in order to improve the MRT’s provision of safe and efficient public transport to thousands of Filipinos everyday,” giit ni Binay.

“Kailangan nating tiyakin na safe ang mga pasahero at magiging efficient ang operasyon ng MRT dahil marami ang sumasakay rito araw-araw,” giit pa niya.

Ang mga bagong bagon ay bahagi ng 48 binili sa Dalian Locomotive and Rolling Stock Corp. sa ha­lagang P3.8 bilyon noong 2013 ng Department of Transportation and Communications (DOTC).

Sinimulan ang pagdeliber ng mga bagong bagon noong Enero 2016, tatlong buwan na atrasado sa orihinal na schedule.

“Delayed na nga ang delivery ng mga coaches na ito, na dapat sana ay pamalit sa mga lumang coaches na prone na sa breakdowns,” ayon sa senador.

Kasabay nito ay pinuna rin ni Binay ang patuloy na aberya sa serbisyo ng MRT kahit na nagpalit na ang gobyerno ng maintenance provider.

“Kahapon ng umaga ay may naiulat na breakdown ng MRT na kung saan umabot na sa kalsada ang pila ng mga commuters na naghihintay na makasakay,” ayon sa senador.

“Noong October 2016 ay dalawang oras na nawalan ng serbisyo ng MRT dahil sa communication at power supply problem. Noong December naman, dahil daw sa technical problem,” dagdag pa niya.