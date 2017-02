12-ANYOS NILASING, GINAHASA

Niyaya munang makipag-inuman ng isang 35-anyos na lalaki sa kanyang bahay ang 12-anyos na dalagita at nang mala­sing ay saka inilugso ang puri nito sa Baseco, Port Area, Maynila.

Naaresto naman matapos makapagreklamo sa Manila Police District-Women and Children Protection Section, ang mga magulang ng biktima na si Lerma (‘di tunay na pangalan) ang suspek na si Tong Inog, ng Block 9 Extension, Tambakan, Baseco, Port Area, Maynila, kamakalawa ng gabi.

Bago ang insidente, isa umanong kapitbahay ang nakapagsabi sa mga magulang ng biktima na nakita ito na may kasamang babae na kapatid ng suspek.

Nalaman na ­nangutang umano ng pera sa biktima, ang babae para ipambili ng bigas at alak.

Umalis umano ito at pagbalik ay may dala na itong Ginebra at niyaya ang biktima na makipag-inuman sa kaniya at sumama naman ang dalagita.

Pagdating sa bahay nandoon ang suspek at isang lalaking kaibigan nito na nakilalang si alyas ‘Ali Boy’, hindi na nakatanggi ang biktima nang tagayan at nang makaapat na tagay ay naging malagihay na ito at dito na sinamantala ng suspek na mahubaran at pagsamantalahan ang biktima.

Naganap ang panggagahasa noong Pebrero 15, ng alas-sais ng gabi.

Depensa naman ng suspek na mayroon silang relasyon ng biktima.

Sinampahan naman ng kasong paglabag sa Republic Act 8353 o rape, sa Manila Prosecutor’s Office ang suspek na nakapiit ngayon sa MPD-Integrated Jail, matapos maisailalim sa medical examination ang biktima.