10K tripulante nag-Pasko sa pantalan

By Jun Tadios

Mahigit 10,000 tripulante ang inabot ng Pasko kahapon sa iba’t ibang pantalan sa Bicol dahil sa pagsusungit ng bagyong ‘Nina’.

Hindi natuloy ang biyahe ng mga sasakyang pandagat na biyaheng Visayas at mga rutang dadaan sa Bicol Region matapos itaas ang public storm warning signal No. 4 sa Catanduanes at Camarines Sur.

Nanawagan din ang Philippine Coast Guard (PCG) sa mga kumpanya ng bus na kung puwede ay iwasan na muna ang pagbiyahe lalo na ang mga papuntang Visayas na dadaan sa Bicol region dahil posibleng ma-stranded ang mga ito dahil hindi pinapayagang isakay sa ro-ro ang mga sasakyan.

Karamihan sa mga stranded na tripulante at pasahero ay nagsisiksikan sa waiting area at mga paseo ng lobby ng Matnog Port sa lalawigan ng Sorsogon.

DSWD to-the-rescue!

Nakahanda na ang ayuda at relief goods ng Department of Social Welfare Development (DSWD) sa mga dadaanan ng bagyong Nina.

Ayon kay DSWD Sec. Judy Taguiwalo, ready to dispatch na ang mga relief goods na nakagayak para sa mga tatamaan ng bagyo.

Kahapon, nakapagpadala na ang DSWD sa Bicol ng 732 family food packs, 2,549 ready to eat meals, 1,585 malong, 885 plastic mats, 885 mosquito net, 885 kumot at iba pang kits.